Ali Koç’tan ‘istifa’ tezahüratlarına yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarların 'istifa' tezahüratlarına değinen Koç, takımın durumuna ilişkin önemli ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor’a 2-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Taraftarların maç sonundaki ‘Yönetim istifa’ tezahüratları hakkında yorum yapan Koç, “Tepki bu gecede kalsın. Bu takım toparlanacak, zirveye oynayacak” dedi. Takımın gol sorunu yaşadığına değinen Koç, kadronun şampiyonluk için yeterli olduğunu dile getirdi. İşte Ali Koç’un maç sonu yorumları:

“BİR TÜRLÜ GOLE ÇEVİREMİYORUZ”

“Futbolun içinde var, kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı doldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler. Bir türlü bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk yarıda sonra mağlubiyet kimsenin aklında geçmiyordu.”

“BİZE DÜŞEN ACİLEN…”

“Bariz bir düşüş var. Sadece biz değil, şampiyonluğa oynayan bir takımda bu olabilir. Bunlar dönemsel oluyor. Şampiyon adayları zaman zaman bu türbülansın içine girebiliyor. Bizim de böyle bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarın da serzenişi haklı. Bu camia 7 senedir şampiyonluk bekliyor. Bize düşen acilen bu gidişatı durdurmak. Ben de çok üzgünüm, ben de bu tip tepkileri istemem ama bizim işimiz problemi çözmek.”

“TARAFTARLARIN TEPKİSİ MANASIZDI”

“Fenerbahçe camiasına özel bir kırılganlık, şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene büyük umutlarla başladık. ‘Acaba yine mi sıkıntılar yaşayacağız?’ düşüncesi oluşabilir. Taraftar haklıdır. Taraftar, oyuncuların onlara gitmesine de tepki gösterdi. Haklılar ama anlam veremedim. Özür dilemek için gideceklerdi. Geçen hafta havalimanında çok etkilendiler. Taraftarın onlara tepkisizi manasızdı.”

“BU KADRO ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ”

“İlk 5 hafta şampiyonluğun en büyük adayı dersiniz, son 4 haftada şampiyon olmaz dersiniz. Futbolda bu inişler, çıkışlar var. Taraftar tepkisinde haklı. Ancak umutsuzluğa kapılmasınlar. Biz bu işi berber başaracağız. Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli. Tepki bu gecede kalsın. Bu takım toparlanacak, zirveye oynayacak.”

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