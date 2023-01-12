Ali Koç’tan Jorge Jesus’a özel yeni yıl hediyesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'a özel hediye hazırlatarak yeni yıl jesti yaptı.

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Çocukluğundan bu yana yaptığı ‘Akrilik Painting’ çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay’ı arayarak Jorge Jesus için özel bir çalışma isteyen Fenerahçe Başkanı Ali Koç, yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Portekizli teknik direktöre takdim etti.

Kendisi için yapılan çizimi beğenen ve Jorge Jesus için de isteyen Ali Koç’un bu talebini yerine getiren Ersan Kay, çalışmayı tamamlayınca İsviçre’den İstanbul’a gelerek Fenerbahçe Başkanı’na verdi. Ali Koç, Jorge Jesus için yapılan tabloyu çok beğendiğini ifade ederek, sanatçı Ersan Kay’a teşekkür etti ve Portekizli teknik adama hediye etti.

Jorge Jesus’un da yapılan çalışma karşısında çok duygulandığı ve Başkan Ali Koç’a çok beğendiğini belirterek teşekkür ettiği belirtildi.

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