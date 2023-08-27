Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye mektup: Başkalarına sıfır tolerans, Fenerbahçe’ye…

Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye çifte standart isyanı! Beşiktaş Kulübü'nden sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye bir mektup yazarak Hugh Dallas’ı şikayet etti.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe de hakemlere isyan bayrağını açtı. Henüz ikinci hafta oynanmışken sarı-lacivertliler de Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) mektup gönderdi, açıklama talep edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imzalı mektuba Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitmeni Hugh Dallas'ın Süper Lig'de görev yapan hakem, VAR ve AVAR hakemleriyle geçen günlerde yaptığı video konferansın içeriği neden oldu. Edinilen bilgilere göre Dallas, bu toplantıda Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında hakemi alkışladığı için ikinci sarı kartla ihraç edilen Maxim'in pozisyonuyla ilgili “Tolerans gösterilebilirdi” dedi.

SEZON ÖNCESİ UYARISI HATIRLATILDI

Ali Koç mektubunda, Dallas'ın sezon öncesinde hakemlere “Size yapılan hareketlere sıfır tolerans gösterin” uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Abdulkadir Bitigen'e kuralı doğru uygulamasına rağmen “Oyuncuyu idare etmeliydin” denmesinin, hakemleri yönlendirme olduğu mektupta dile getirildi. Doğru karar veren bir hakemin eleştirilmesinin gelecek maçlar için hakemlere “Başka takım olursa sıfır tolerans gösterin, Fenerbahçe söz konusu olduğunda ise idare edin” mesajı taşıyacağı hatırlatıldı.

Mektupta iki vurgu daha vardı:

YAPAY ZEKAYA MÜDAHALE: Başkan Ali Koç, Serkan Tokat'ın maçlarında ilk hafta VAR, ikinci haftada da AVAR olarak atanmasının yapay zeka teziyle savunulamayacağını belirtti. Bu atamanın yapay zekaya dışarıdan müdahale edildiğinin göstergesi olduğu savunuldu.

OFSAYT KARARI ÇOK YANLIŞ: Mektupta, iki maçtaki yanlış hakem kararlarına da değinildi. Gaziantep FK maçında nizami penaltıya VAR'ın hatalı şekilde karıştığı vurgulandı. Samsun sınavında ise Fred'in golüne verilen ofsayt karanının izaha muhtaç olduğu belirtildi.

FIRAT AYDINUS ÖNCE KIZDI, SONRA SİLDİ

Eski hakem Fırat Aydınus, Maxim kararına yönelik tartışmayı sosyal medyada eleştirdi, ardından mesajını sildi. Aydınus, Hugh Dallas'ın hakemlerle yaptığı Zoom toplantısında en çok tartışılan konunun Maxim'e yönelik 2. sarı kartla ilgili yaptığı “Bu tür ikinci sarı kartlık hareketleri tolerans gösterin” uyarısı olduğunu ifade etti ve “Hani 0 tolerans” ifadesini kullandı.