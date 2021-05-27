Ali Koç’tan seçim öncesi çağrı! ‘Yeni yönetimle başaracağız’

Fenerbahçe’de yeni sezon yapılanması ile ilgili sıcak günler yaşanırken bir taraftan da yönetim kanadında hareketlilik devam ediyor. Sarı lacivertli camiada merakla beklenen en önemli haber teknik direktör kararı olsa da başkan Ali Koç’un yeni yönetim kurulu için de sürpriz hamleler yapması bekleniyor.

YÖNETİM KURULUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında adaylığını açıklayan Koç, yönetim kurulunda önemli değişikliklere imza atacak. Kanarya’nın yeni yönetiminde gündemde olan bazı isimler arasında Raif Dinçkök, Ruşen Çetin, Ercan Karasu, Mehmet Dereli ve Aziz Yıldırım’ın döneminde de yöneticilik yapan Ömer Temelli-Metin Doğan var. Başkan Koç bir diğer sürprizini de iletişim direktörü olan Can Gebetaş’ı listesine dahil ederek yapabilir.

Fenerbahçe’de yeniden başkanlık için adaylığını koyan Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bazı genel kurul üyeleri ve kurullarla bir araya geldi. 5-6 Haziran’daki seçimde tek aday olan Koç, geride kalan 3 yılı ve gelecekle ilgili düşüncelerini paylaştı.

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İşte Ali Koç’un satırbaşları: