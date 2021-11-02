Ali Koç’tan uyarı… Takımı toparla Pereira!

Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin odağında kalan Pereira ile başkan Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi. Takımın bir an önce toparlanmasını isteyen Koç, son dönemde uzaklaştığı Samandıra'da vakit geçirme kararı aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira döneminde sergilenen futboldan ve en önemlisi sistem inadından rahatsız. Koç, üçlü savunma ve kanat oyuncularından bek yaratma fikrinin faydadan çok zarara neden olduğuna inanıyor. Fakat Pereira ile ayrılık şimdilik gündemde değil. Başkanlığı döneminde göreve getirdiği üç hocanın da sezonu tamamlayamaması nedeniyle eleştiriler alan Koç, Portekizli'nin hatasından dönmesini istiyor. Ali Koç, Vitor Pereira ile bir görüşme yaptı ve uyarılarda bulunup takımı bir an önce toparlamasını istedi. Ayrıca son dönemde Samandıra'dan uzaklaşan Koç, artık tesislerde vakit geçirecek.

2015’i ARATIYOR

FENERBAHÇE'DEKİ ilk dönemini 2015-16 sezonunda yaşayan Vitor Pereira kendi performansının gerisinde kaldı. Söz konusu sezonda ilk 11 haftayı 24 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında ikinci sırada geçen sarı-lacivertliler, 2021-22'de ise 5 puan az aldı. Fenerbahçe 2015-16 sezonunu dört mağlubiyetle tamamlarken aynı sayıya bu kez 11 haftada ulaşıldı.

4-3-3 GÜNDEMDE

PEREIRA sezon başından bu yana tartışmalara yol açan oyun sisteminde değişime gidebilir. Ali Koç'un da uyarısı sonrası Pereira, ofansif 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerini deniyor. Pereira, sağ ya da sol kanattan birini ikinci forvet gibi değerlendirmeyi düşünüyor. Özellikle İrfan

Can'ın ofansif bir göreve soyundurulması da planlar dahilinde.