Ali Koç’tan yeni teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor ile oynanacak mücadele öncesi yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşması öncesi gazeteciler ile bir araya gelen başkan Ali Koç covid-19’u atlattığını, son testinin negatif geldiğini ve hoca çalışmaları ile ilgili hemen seyahate çıkacağını söyledi.

‘1-2 HAFTA DAHA SÜREBİLİR’

Covid-19 nedeniyle görüşmelerinin sekteye uğradığını belirten Koç, “Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor” ifadelerini kullandı.

Ali Koç açıklamalarını şöyle sürdürdü; ”Bir takım bir teknik direktörün ayrılığının son gününe kadar hoca aramaz, ben hocamız takımın başında olduğunda başka bir hocayla görüşmem. Bizim yoğurt yiyişimiz böyle. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor.”

‘NORVEÇ’TE NE KADAR ÇOK FENERBAHÇELİ VARMIŞ!’

”Önümüzdeki hafta kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Bu ülke balık hafızalı bir ülke. Kimin ne yaptığını, ne iş çevirdiğini hatırlatacağız. Sosyal medyada benim gitmem için hashtag açanları araştırdık, % 49.7’si Norveç’te çıktı…. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış!”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adı sarı lacivertli kulüp ile anılan Yılmaz Vural ile ilgili gelen soru üzerine de “Yılmaz Hoca’yı çok severim çok iyi bir Fenerbahçe'lidir” şeklinde açıklama yaptı.