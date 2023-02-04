Ali Koç’un “aptalca” yorumu sonrası Enner Valencia’dan paylaşım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Enner Valencia hakkında söylediği söz gündem yarattı. Ali Koç'un "aptalca" kelimesini kullanması üzerine Valencia'nın sosyal medya hesabına binlerce mesaj giderken, sarı lacivertli futbolcudan paylaşım geldi.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, gündeme dair çok önemli açıklamalar yaparken, sarı lacivertli futbolcu Enner Valencia’ya da bir konuda eleştiride bulundu.

Tartışmalı Adana Demirspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler hakkında konuşan Ali Koç, Valencia’nın kırmızı kart gördüğü Konyaspor maçında da Gençerler’in VAR odasında olduğuna dikkati çekti. Rakibine tekme attığı için kırmızı kart gören Valencia’yı eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bu sene Konyaspor-Fenerbahçe maçı tesadüf yine Eskişehir'de. Valencia aptalca bir hareket yapıyor hakem görmüyor. Onu uyarıp Valencia'yı attıran yine bu (Koray Gençerler) arkadaş.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından diğer takım taraftarları, sosyal medyada bu sözleri Enner Valencia’yı etiketleyerek paylaşmaya başladı.

ENNER VALENCIA: NE OLDUĞUNU ANLAMADIM

Kendisine giden binlerce mesaj sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Valencia, “Rakip takım taraftarından birçok mesaj geliyor. Ne olduğunu anlamadım?” yazarak utangaç ve meraklı gözlerle bakan emojilerin yer aldığı bir tweet attı.

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