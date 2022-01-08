Ali Koç’un Löw ısrarı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Alman hoca Löw'den vazgeçmedi. Başkan Koç, bu sezon dinleneceğini söyleyen deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmek için ter döküyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de yönetim, tartışılmayacak bir ismi takımın başına getirmek için çaba harcıyor.

Başkan Ali Koç bu hedef doğrultusunda Joachim Löw için bastırıyor. Koç'un, “Bu sene çalışmayacağım. 14 yıldır aktif olarak teknik direktörlük yapıyorum. Aileme zaman ayıramadım” diyen Alman hoca bir kez daha görüşeceği ve ikna etmek için ter dökeceği belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler, teknik direktörünü belirledikten sonra nokta atışı transferler yaparak kadrosunu güçlendirmeye çalışacak.