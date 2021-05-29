Ali Koç’un mali disiplini

ALİ Koç, ikinci üç yıllık başkanlık döneminde sportif başarının yanı sıra stadyum, ticari ürün, sponsorluk, yayın ve ticari proje gelirlerini artırmayı hedefliyor. Mali açıdan kulübe nefes aldırmak, yeni gelir kaynaklarıyla yeni borç yapmamak, mevcut borçları azaltmak, ödeme dengesini sağlamak, sürekli gelir yaratacak projelerle borçları düzenli ödeyebilecek bir yapı kurmak öncelikli hedef. Koç ve kurmayları ‘gelir artırma stratejileri' ve ‘gider azaltma planları' belirledi.

İŞTE ÇÖZÜM MADDELERİ

Öncelikle maliyeti yüksek ve bonservisli transferlerden uzak durularak mevcut kadro korunacak. Ayrıca fazlalık olarak görülen yerli-yabancı oyuncuların satılarak ya da kiralanarak gelir elde edilmesi, kulüp içi harcamalar ve israfın önlenmesi diğer hedefler. Avrupa Kupaları'nda sürekli mücadele etmek bir diğer amaç. Özkaynaktan yetiştirilecek ve keşfedilecek oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmek de çözümler arasında…

DİJİTALE AĞIRLIK VERİLECEK

Yeni gelir kaynaklarından biri de dijital yatırımlar olacak. Kripto varlık, online mobil ödeme gibi yeni projeleri hayata geçirilecek. Fenerium.com daha aktif kullanılacak. Geride kalan bir yılda dijital kanallardan 40 milyon TL gelir elde eden Fenerbahçe bunu 100 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor.