Ali Koç’un sportif direktör konusundaki tavrı net: Sahaya karışmamalı

Emre Belözoğlu'yla yolların ayrılması sonrasında sportif direktörlük görevi için bazı isimler ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da konuyla ilgili gazetecilere konuştu. Sarı-lacivertlilerin patronu, “Sportif direktörlük görevine hâlâ inanıyorum. Çünkü bu sektör geliştikçe FFP, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar vs. Bir Genel Müdür, CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan bir kişi ve departmana ihtiyaç var” diye konuştu.

‘İKİSİYLE DE GÖRÜŞMEDİK’

ALİ Koç, gazetecilerin Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ve Beşiktaş eski Sportif Direktörü Önder Özen'in isimlerinin gündeme geldiğini dile getirmesi sonrasında şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Eröğüt, gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken.”

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BORÇSUZLUK KAĞIDI TAMAM

BU sezon Avrupa Ligi'nde mücadelede edecek Fenerbahçe'de yönetim, futbolculara nisan ayının sonunda tüm ödemelerini yaptı. UEFA FFP kriterleri gereği borçsuzluk kâğıdı da böylece alınmış oldu. Başkan Ali Koç'un, bu doğrultuda kulübe önemli bir maddi kaynak girdisi sağladığı öğrenildi.