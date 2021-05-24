Ali Koç’un yoğun mesaisi

Fenerbahçe’de gözler Başkan Ali Koç'ta… Görevdeki üç yılını dolduran Ali Koç, hem seçime hem yeni sezona hazırlanıyor. Aziz Yıldırım'dan bayrağı devraldığında 4 basamaklı bir yol haritası belirleyen başarılı iş adamı, kısa vadeli mali rahatlama ve kitlesel destek kampanyası maddesini tamamladı. Ali Koç, yeniden seçildikten sonra üç yıl içinde yapacağı diğer iki maddeye yoğunlaştı:

Sportif başarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne düzenli olarak katılmak ile genç ve yetenekli oyuncuların satışından ciddi gelirler kazanmayı sürekli hale getirmek. Bu çerçevede başkan, üç aşamalı bir çalışma yürütüyor.

1- GENEL KURUL HAZIRLIĞI

Ali Koç, haziran ayındaki genel kurulda üyelere yapacağı konuşmada önemli mesajlar verecek. Koç, üç senelik icraatlarını, şeffaflık ilkesi uyarınca detaylı olarak anlatacak. Başkan, yeni yönetim kuruluna son şeklini vermek için de temaslarda bulunuyor.

2- TEKNIK ADAM KIM OLACAK?

Bu sorunun yanıtı da Ali Koç'ta. Sezonu teknik adam olarak tamamlayan Emre Belizoğlu'ndan takımla ilgili son raporu alan Koç, karar verme aşamasında. Belözoğlu ile devam etmek ya da yabancı bir hoca getirmek Başkan'ın ana seçenekleri. Daha sonra gözler transfere çevrilecek.

3- SPONSORLUKLAR ARANIYOR

Ali Koç, yeni gelir kaynakları oluşturmak için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Öncelik yeni sponsorluklara verildi. Fenerbahçe Başkanı, kulüpteki ödemelerin aksamaması adına elini taşın altına da koyuyor. Camianın önemli isimleriyle sponsorluk görüşmeleri de yapılıyor.

ALİ KOÇ’UN YENİ BEYİN TAKIMI

Ali Koç'un kesinleşen yöneticileri arasında Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Ömer Temelli, Ercan Karasu, Metin Doğan ve Raif Dinçkök de bulunuyor. Eczacıbaşı'nın sahibi Nezih Barut ile Mehmet Dereli de listedeki isimlerden. İş adamı Mehmet Cengiz'in de yönetime destek vereceği gelen haberler arasında…