Ali Sami Yen unutulmadı

Galatasaray Kulübü’nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 70. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı’ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, genel sekreter Köksal Ünlü, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Törende konuşan Burak Elmas, Ali Sami Yen’in kendilerine bıraktığı mirası devam ettireceklerini ifade ederek, “Merhum kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in vefatının 70. yılı nedeniyle bir aradayız. Bize bu yolu açan Ali Sami Yen’e, bıraktığı değerli emanet için müteşekkiriz. Kendisinin vizyonundan sapmadan, Galatasaray’ı tekrar kuruluş amacı olduğu üzere yabancı takımları yenme mertebesine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bize bu kulübü emanet ettiği için minnettarız. Her zaman vizyonuyla bu yolda devam edeceğiz” dedi.

Ali Sami Yen’in kabri başında okunan dualarla tören sona erdi.

Öte yandan Burak Elmas ve beraberindekiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret edip, dua ettiler.

RESMİ SİTEDEN MESAJ

Galatasaray Kulübü, resmi sitesinden de Ali Sami Yen’in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“19’unda ilk futbol takımının kurucusu ve bir numaralı üyesi; adını tarihe yazdırdığı o günlerde “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir” diyen; aynı yaşta Galatasaray’ın ilk maçında sağ bek oynayan; Moda-Kadıköy futbol karşılaşmasında ilk Türk hakem unvanını alan hep odur…

20’li yaşlarında tenis, avcılık, yelken, yüzme sporcusu…

24’ünde İstanbul Ligi Komite Başkanı…

25’inde Kalamış’taki Galatasaray Müzesi’nin kurucusu…

36’sında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Başkanı

37’sinde yine bir ilkin sahibi: Türk Milli Futbol Takımı’nın ilk teknik direktörü…

38’inde Paris Olimpiyatları Türk Kafilesi Başkanı…

40’ında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı…

45’inde soyadı kanunu ile Yen soyadını alan Ali Sami Bey…

Mecidiyeköy’deki stadımızın kapısındaki isimdir…

2011’de açılışı yapılan stadyumun girişine adı büyük harflerle yazılan bir efsane…

Yıllar birbirini kovalarken her yaştan, her kuşaktan taraftarın dilinde yankılanan; tribünde hep bir ağızdan çınlayan; Galatasaray deyince ilk akla gelen isim: Ali Sami Yen!

Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, kulübümüzün ilk başkanı ve ilk sporcularından; her zaman ilkeleri ve kurucu değerleri doğrultusunda olduğumuz Ali Sami Yen’i ölümünün 70. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü”