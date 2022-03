Ali Sürmen: Puzzle doğru kuruldu, başaramazdık

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, lider durumda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan takıma dikkat çekerek, "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsaydı başaramazdık" dedi.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iyice yaklaşılan şampiyonluk yolunda yaşananları, duygularını, heyecanını ve kaygılarını, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Dergisi’ne anlattı.

Bordo-mavili ekibin yıllarca birçok haksızlığa uğradığını belirterek sözlerine başlayan Sürmen, “Öncelikle, 2010-11'i asla unutmadan, asla vazgeçmeden, 38 yıl değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz. Bunun için çok bedel ödendi, çok mücadele edildi. O kupanın Trabzon'a gelmesi, hem Trabzonspor'un yeniden Anadolu beyliğindeki yerini perçinleştirmesine, hem de taraftarın kulübü daha da sahiplenme duygusuna çok katkısı olacaktır. Trabzonspor yıllardır birçok haksızlığa uğradı, emeği çalındı. Bunların altından çıkmak kolay değil. Ama bu büyük camia hep dik durdu, asla yılmadı ve ayağa kalkmasını bildi. Nihayet resmi olarak bunun meyvesini alma zamanı geldi. Bu süreçte çok büyük mücadeleler var, emek var, planlama, iyi uygulama ve tabii ki birliktelik var. Kolay gelinmedi buralara. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcusu, taraftarı, basını, camianın bütün dinamikleri son dönemlerde hep doğru adımlar attı. Bu birliktelik büyük bir güç doğurdu, şampiyonluk yolundaki engeller zaten ancak bu güçle aşılabilirdi. Yani puzzle doğru kuruldu, özenle uygulandı, başarı böyle geldi” ifadelerini kullandı.

“TRABZON HER ANLAMDA ÖZELDİR”

“Trabzon şehrinin kendine has bir özelliği var, dünyada istisnai şehirlerinden biridir” diyen Ali Sürmen, “Taraftarın yüzde 99,5'i Trabzonsporludur, başka bir takımı tutmak bu insanların aklına gelmez. Bunun Türkiye'de zaten örneği yok, dünyada birkaç şehrin böyle bir özelliği vardır. Sen bu futbol aklını, bu duyguyu, bu gücü anlamadan, başka kulüp aklıyla başkanlık veya hocalık yapamaz, burada futbolcu olamazsın. Trabzon her anlamda özeldir. Buraya dışarıdan gelenler nereye geldiğini bilecek, müzesini, taraftarını, gücünü görecek, hissedecek. Şimdiki bütün ekip bunu iyi özümsedi, başarının temel unsurlarından biri de bu oldu” dedi.

“MİRASÇILAR, MİRAS BIRAKANLARI UNUTMAMALI”

Sürmen, “Trabzon'da 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapılmadı. Trabzonspor'un bütün şampiyonluklarını yaşamış şanslı gruptan biriyim. Yönetimin, şampiyonluğun gerçekleşmesi halinde kutlama konusunda özel çalışmaları olacaktır. Bunun dışında biz Divan Kurulu olarak katkı sağlamak istiyoruz. Başkan Ağaoğlu'nun da bilgisi var; vakit geçirmeden bu kulübü kuranlar ve bu kulübü bugüne getiren bütün başkanlarından sağ olanları bulundukları yerlerde ziyaret edeceğiz, vefat edenleri mezarları başında anacağız. Şampiyonluk yılını bir vefa yılına çevirmek istiyoruz. Çünkü onların emekleri çok büyük. Hiçbir başkan kulübe zarar vermek için gelmez, hiçbir ayrım yapmadan hepsini kurul başkanları olarak ziyaret edeceğiz. Trabzon böyle bir şehir olmalı, mirasçılar, miras bırakanları unutmamalı” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK CANLAR VERDİK, ŞAMPİYON OLDUK DİYE CAN VERMEYELİM”

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, coşkularımızı güçlü yaşayan bir toplum olduklarını belirterek, “Ama şampiyonluk gelince kontrolü elden bırakmamalıyız. Bir can kaybı bütün sevincimizi alır. Camiadan ve birçok yerde aldığımız en büyük kaygı, kutlamalar sırasında can kaybının yaşanması. Çünkü büyük bir coşkuya hazırlanıyor insanlar. Taraftarlarımızdan özellikle silah kullanmamalarını istiyoruz. Yöremizde böyle bir gelenek olabilir ama biz çalınan şampiyonluklar için can verdik, şampiyon olduk diye can vermeyelim artık. Öte yandan, toplu kutlama için stat alanı yetmeyecek, bunun için yeni bir alan belirlenmeli bence, valiliğin idari yönlendirmesiyle bu iyi planlanmalı. Kendi adıma ise; şampiyonluk kesinleştiğinde ne yaşayacağımı bilmiyorum ama şimdiden gözlerim doluyor” ifadelerini kullandı.

“UZUN VADE PLANLAR ÖNEMLİ”

“2018'de Ahmet Ağaoğlu geldiğinde sabır istemişti” diyen Sürmen, “Bu süreçte belki transfer yasaklarının da etkisiyle genç oyunculara da yöneldik, yabancı oyuncularla iyi harmanladık. Ama genç oyuncuların sürekli gündemde olması da çok sevindirici. Geleceği düzenlerken Trabzonspor'un mutlaka, sadece Trabzon değil ülkenin neresinde olursa olsun yetenekli gençleri bünyesine alıp yeni isimleri çıkartması gerekir. Bu olmazsa olmazdır. Uzun vadede, şampiyonluk kadar önemli ve bu konuda sağlam adımlar atılıyor” dedi