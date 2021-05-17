‘Nazi’ yorumu Alman Futbol Federasyonu Başkanı Keller’in sonu oldu

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, başkan yardımcısı Rainer Koch’u bir Nazi hakimi ile kıyasladığı yorumların ardından istifa etti.

Keller, geçtiğimiz ay düzenlenen yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, yardımcısı Koch’u 1942’de Nazilerin Wannsee konferansının katılımcılarından olan Nazi yargıcı Roland Freisler’e benzetmişti.

Keller, federasyonun resmi sitesinden yaptığı açıklamada, açıklamalarının DFB’yi utanç verici bir duruma soktuğunu söyleyerek yorumlarının tüm sorumluluğunu üstlendi.

“YAŞANANLARDAN SORUMLUYUM”

“Duyurulduğu gibi, köklü ve gerekli bir yenilenme için görevimden istifa ettim” diyen Keller, “Almanya Futbol Federasyonu’nun çıkarları ve gerekli olan yeni bir başlangıç için başkanlıktan ayrılıyorum. 23 Nisan 2021’deki toplantıda yaşananlardan şahsen sorumluyum” ifadelerini kullandı.

“Federasyon değişmeli. Güvenilirliğini, bütünlüğüne ve performansına olan güveni geri kazanmalı. Değişiklikler federasyonun kısa vadeli gündeminin önemli ve gerekli bir parçası olmalı.”

Öte yandan Keller’in yanı sıra, genel sekreter Friedrich Curtius da dahil olmak üzere birçok kişi federasyondan ayrıldı.