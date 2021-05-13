Almanya Kupası şampiyonu Dortmund

Almanya Kupası Finali’nde Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-siyahlı ekip 4-1 kazanmayı başardı. Dortmund kulüp tarihinde 5. kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.
İlk yarıda rakibini adeta sahadan silen Dortmund, 5 ve 45. dakikalarda Sancho ile 28’te Haaland’ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
Leipzig 71. dakikada Olmo’nun golüyle farkı ikiye indirse de maça noktayı 87’de Haaland koydu! Dortmund’un Norveçli golcüsü finali skorunu 4-1 olarak belirledi.
Almanya Bundesliga’da Bayern Münih üst üste 9. kez şampiyon olmayı başarırken, Dortmund da son 2 haftaya 58 puanla 4. sırada giriyor.