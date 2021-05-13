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Almanya Kupası şampiyonu Dortmund

Ligde sergilediği kötü performansın ardından son 5 maçını da kazanan Dortmund, Almanya Kupası'nı Leipzig'i 4-1 yenerek müzesine götürdü.

Güncellenme: 23:47, 13/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Almanya Kupası şampiyonu Dortmund

Almanya Kupası Finali’nde Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-siyahlı ekip 4-1 kazanmayı başardı. Dortmund kulüp tarihinde 5. kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.

İlk yarıda rakibini adeta sahadan silen Dortmund, 5 ve 45. dakikalarda Sancho ile 28’te Haaland’ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Leipzig 71. dakikada Olmo’nun golüyle farkı ikiye indirse de maça noktayı 87’de Haaland koydu! Dortmund’un Norveçli golcüsü finali skorunu 4-1 olarak belirledi.

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih üst üste 9. kez şampiyon olmayı başarırken, Dortmund da son 2 haftaya 58 puanla 4. sırada giriyor.

Almanya Borussia Dortmund Dortmund Leipzig Olimpiyat
Yayınlanma Tarihi:23:46,