Almanya Milli Takımı’nda Hansi Flick dönemi sona erdi
Almanya futbolunda büyük bir sarsıntı yaşanıyor, zira Almanya Futbol Federasyonu (DFB), ünlü teknik direktör Hansi Flick ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Almanya Futbol Federasyonu, Hansi Flick’le yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Son 5 maçında 4 kez yenilen ve 1 beraberlik alan Hansi Flick’in görevine son verildi.
Flick, Almanya milli futbol takımının başına geçtiğinden beri, takımın performansında önemli bir yükseliş göstermiş ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya’yı yarı finale taşımıştı. Ancak, son dönemde yaşanan bazı anlaşmazlıkların ve performans düşüşlerinin ardından, federasyon yönetimi Flick ile yollarını ayırma kararı almış görünüyor.