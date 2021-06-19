Almanya’dan Portekiz karşısında müthiş geri dönüş: 2-4 | EURO 2020 F Grubu

EURO 2020 F Grubu’nda Allianz Arena’da Portekiz ile karşılaşan Almanya, geriye düştüğü maçı 4-2’lik skorla kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı.

İlk maçta Fransa’ya 1-0 yenilen Almanya, 15. dakikada Cristiano Ronaldo’nun attığı golle Portekiz karşısında da geriye düştü. Ancak 35. dakikada Ruben Dias’ın, 39. dakikada Raphael Guerreiro’nun kendi kalesine attığı gollerle Almanya soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya da gollerle başlayan Almanya, 51’de Kai Havertz ve 60’da Robin Gosens ile skoru 4-1 yaparken, 67. dakikada Diogo Jota’nın golü maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Almanya bu galibiyetle 3 puana ulaşırken, ilk maçta Macaristan’ı yenen Portekiz’le puanını eşitlemiş oldu. Almanya, gruptaki son maçını 23 Haziran’da Macaristan ile oynayacak. Portekiz ise, aynı gün Fransa ile karşılaşacak.

ALMANYA GOLLE BAŞLADI AMA…

Portekiz karşısında maça hızlı başlayan Almanya, 5. dakikada Robin Gosens ile golü buldu, ancak VAR kararıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespt edildi. Sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Gosens tamamladı. Ama ofsayt pozisyonundaki Serge Gnabry’nin topa hareketlenmesi nedeniyle ‘VAR’ pozisyonun ofsayt olduğunu tespit etti.

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PORTEKİZ’DEN MÜTHİŞ KONTRA

Almanya’nın baskılı oyununa karşı savunma disiplinini bozmayan Portekiz, 15. dakikada müthiş bir kontratak organizasyonuyla golü buldu. Almanya’nın kullandığı korneri uzaklaştıran Portekizli futbolcular, topu Diogo Jota ile buluşturdu. Sol taraftan ceza sahası içine giren Jota, penaltı noktası üzerindeki Ronaldo’ya pasını verdi. Ronaldo da topu boş kaleye yolladı ve Portekiz’i 1-0 öne geçirdi.

ALMANYA DÖNDÜ, PORTEKİZ TARİHİ TERSTEN YAZDI

Portekiz’in golünden sonra dağılmayan Almanya, 35. dakikada Kai Havertz’in golüyle skora dengeyi getirdi. Sol tarafa açılan ortayı Gosens sert şekilde içeriye çevirdi. Altıpas üzerinde Havertz dokunuşunu yaptı ancak, Ruben Dias’ın ters vuruşuyla top ağlarla buluştu. Bu golden 4 dakika sonra bu kez Raphael Guerreiro şanssız bir an yaşadı. Bu kez sol kanattan Müller’in yaptığı ortayı arka direkte Joshua Kimmich içeriye çevirdi. Topu engellemek isteyen Guerreiro topu kendi ağlarına yollayınca Almanya 2-1’lik üstünlüğü sağladı. Portekiz, turnuva tarihinde kendi kalesine aynı maçta iki gol atan ilk ekip oldu.

ALMANYA GOLLE BAŞLADI, GOSENS FARKI AÇTI

İlk yarıyı önde tamamlayan Almanya, ikinci yarıya da golle başladı. Yine sol kanatta topla buluşan Gosens, ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas içerisindeki Kai Havertz rahat bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1’e getiren isim oldu. Maçın başından beri hücumdaki etkinliği ile Portekiz’e zor anlar yaşatan Robin Gosens, 60. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla skoru 4-1 yaparken güzel futbolunu golle süslemeyi başardı.

JOTA-RONALDO YİNE DEVREDE

Almanya’nın ikinci yarıda farkı açmasıyla oyundan düşen Portekiz, 67. dakikada maça tutunmayı başardı. İlk golde Jota’nın asistini gole çeviren Ronaldo olurken, bu kez roller değişti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşu arka direkte Ronaldo içeriye çevirdi. Çizgi üzerinde topa dokunan Jota skoru 4-2’ye getirdi. Dakikalar 79’u gösterdiğinde ise, Renato Sanches’in uzaktan şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Almanya karşılaşmayı 4-2’lik skorla kazandı.