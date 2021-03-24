Almanya’yı karıştıran olay… Skandal sözlere skandal ceza

Almanya Regionalliga West 24. haftasında Borussia Mönchengladbach II takımı, sahasında SV Bergisch Gladbach 09 ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Borussia Mönchengladbach II takımının Teknik Direktörü Heiko Vogel, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Vogel’in oyundan çıkarken maçın hakemleri Vanessa Arlt ve Nadine Westerhoff’a dönerek “Kadınların futbol sahasında işi yok” dediği öğrenildi.

Skandal, Arlt’ın Westfalischen Nachrichten gazetesine verdiği açıklama sonrası ortaya çıktı. Bunun üzerine disiplin kuruluna sevk edilen Vogel’e iki maç men ve 1.500 Euro para cezası verildi. Vogel yaptığı açıklamada “Söylediğim söz nedeniyle çok pişmanım. Maç esnasında oyundan atıldığım için yüksek tansiyon ile söylenmiş bir söz… Sözlerimin çok aptalca, sportmenlik dışı ve ayrımcı olduğunu kabul ediyorum. Çok gereksizdi. Ancak herkesin bu sözlerimin gerçek fikirlerimi yansıtmadığını bilmesini isterim. Verilecek hiçbir cezaya itirazım yok. Borussia Mönchengladbach’ta oynayan kadın futbolculardan özür dilemek için bir şans istiyorum” dedi.

Skandal karar tartışmaları gölgede bıraktı

Futbol otoriteleri, Vogel’e verilen cezanın az olup olmadığını tartışırken, bir skandal karar daha geldi. Vogel’in kurula “Kulübünüm kadın futbol takımını çalıştırayım” dediği, kurulun da bunun üzerine İsviçreli çalıştırıcının Borussia Mönchengladbach Kadın Futbol Takımı’nın sekiz antrenmanını yönetmesi şeklinde karar aldığı belirtildi.

Ancak bu karar, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve üst düzey kadın futbolcuların büyük tepkisini çekti. “Kadın futbol takımının antrenmanını yönetmek ceza mı?” eleştirileri yükselmeye başladı. DBF Başkanı Fritz Keller, kararı “Akıl alır gibi değil” diyerek yorumladı. Keller, kararın gözden geçirilmesini isterken, böyle bir cezanın, cinsiyetçilik ile mücadele etmeye çalışan tüm kadın sporcular için ayrımcılığı körükleyeceğini söyledi.

Keller ayrıca, Almanya A Milli Kadın Futbol Takımı kaptanı Alexandra Popp ve kalecisi Almuth Schult ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası bir açıklama yayınlayan Keller “Tüm dünya, kadın futbolunun gelişmesinin önünde ne gibi engeller olduğunu ve kadın futbolcuların büyük dezavantajlar mücadele etmeleri gerektiğini görüyorken, böyle bir karar kabul edilemez” dedi.

Keller ayrıca kadın futbolcuların karara sinirlenmekte haklı olduklarını, tepkilerini anlayabildiğini söyledi.

Popp’tan sert eleştiri

Almanya A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Alexandra Popp, kararı öğrendiğinde sosyal medya hesabında “2021 yılındayız!!!” şeklinde bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Popp, yaptığı açıklamada “Tüm sporlarda, özellikle de futbolda kadın ayrımcılığına karşıyız. Şimdi sorulması gereken soru; Kadın futbol takımı antrenmanını yönetmek nasıl ceza olarak verilebiliyor? Böylesine sportmenlik dışı, ayrımcı bir söylem sonrası birkaç saat kadın futbol takımının antrenmanını yönetme teklifi, suçun ceza karşılığı olmuyor” dedi. Almanya’daki birçok kadın sporcu da disiplin kurulu tarafından verilen karara sert eleştirilerde bulundu.

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl de Vogel’in sözlerini “Büyük hata” olarak yorumladı. Eberl, konu ile ilgili “Söylediği sözler çok yakışıksız. Kulüp olarak bu sözleri kabul etmemiz mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

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