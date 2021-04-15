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Alpaslan Öztürk coronaya yakalandı

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, Galatasaray maçı öncesinde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 17:15, 15/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Alpaslan Öztürk coronaya yakalandı

Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de corona virüs şoku yaşandı. İzmir temsilcisinin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle.”

Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoper Titi de sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.

Göztepe ile Galatasaray 17 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.