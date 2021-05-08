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Alper Pirşen ve Selahattin Baki, PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin iki yöneticisi Alper Pirşen ve Selahattin Baki, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Güncellenme: 00:46, 08/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Alper Pirşen ve Selahattin Baki, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe’nin iki yöneticisi Alper Pirşen ve Selahattin Baki’yi sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği’nce 07.05.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Hukuk Müşavirliği’nin PFDK’ya sevki şöyle:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.05.2021 tarihinde kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN’in 07.05.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin 07.05.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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