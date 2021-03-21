Alt sıralarda Denizlispor ile Başakşehir yenişemedi

Süper Lig’in 31. haftasında Denizlispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçta takımlar 90 dakika boyunca eşitliği bozamadı: 0-0.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ardından Başakşehir tehlike hattından çıktı. Toplam 23 şutun çekildiği ancak sadece bunlardan 5’i isabet buldu ancak gol sesi çıkmadı.

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Denizlispor iç sahada üst üste 5. maçından da puanla ayrılmayı başarırken, Başakşehir de son 3 deplasman maçından 5 puan topladı. Bu sonucun ardından Denizlispor 25 puanla son sırada yer alırken, Başakşehir de 30 puan ve maç fazlasıyla 17. sıraya çıktı.

Ligin 32. haftasında Başakşehir, 5 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da Yeni Malatyaspor ile sahasında; Denizlispor da aynı gün saat 19.00’da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.