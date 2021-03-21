Alt sıralarda Denizlispor ile Başakşehir yenişemedi

Süper Lig’in 31. haftasında Denizlispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçta takımlar 90 dakika boyunca eşitliği bozamadı: 0-0.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ardından Başakşehir tehlike hattından çıktı. Toplam 23 şutun çekildiği ancak sadece bunlardan 5’i isabet buldu ancak gol sesi çıkmadı.
Denizlispor iç sahada üst üste 5. maçından da puanla ayrılmayı başarırken, Başakşehir de son 3 deplasman maçından 5 puan topladı. Bu sonucun ardından Denizlispor 25 puanla son sırada yer alırken, Başakşehir de 30 puan ve maç fazlasıyla 17. sıraya çıktı.
Ligin 32. haftasında Başakşehir, 5 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da Yeni Malatyaspor ile sahasında; Denizlispor da aynı gün saat 19.00’da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.