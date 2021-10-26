Altay 5 golle turladı
Süper Lig ekibi Altay, Türkiye 3. Lig ekibi Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur biletini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay, sahasında Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
- Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
- Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Ust, Uğur Sarı
- Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Ceyhun (Bjönkander dk. 21 (Erhan dk. 80)), Özgür (Thiam dk. 62 x), Aka, Thaciano, Kazımcan, Deniz (Cem dk. 62), Rayan (Zeki dk. 80), Paixao
- Yedekler: Lis, Ozan, Kappel
- Teknik Direktör: Mustafa Denizli
- Belediye Derincespor: Taha, Efe, Kadir, Uğurcan (Muhammed dk. 59), Melih (Bahtiyar dk. 77), İlker, Ramazan (Muhammet dk. 70), Tayfun, Berkay (Eren dk. 70), Sercan (Bertuğ dk. 70), Mesut
- Yedekler: Volkan, Mehmet
- Teknik Direktör: Murat Parlak
- Goller: Deniz (dk. 34), Rayan (dk. 35 ve dk. 59) Paixao (dk. 47) Thiam (dk. 87) (Altay), Sercan (dk. 43) (Belediye Derincespor)
- Sarı Kartlar: Ceyhun (Altay), Berkay (Belediye Derincespor)