Altay açıkladı: Kazımcan Karataş, Galatasaray’da

Altay, 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını resmi siteden açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’e veda eden Altay, tek sezonda gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Kazımcan Karataş için yapılan transfer görüşmelerinin sona erdiğini açıkladı. İzmir ekibi, resmi siteden yapılan açıklamayla 19 yaşındaki Kazımcan için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Kazımcan’ın ismi Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak Eyüpspor ile geçiyordu. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor’un Kazımcan’ı alıp sarı-kırmızılı takıma kiralayacağı iddia edilmişti. Ancak Galatasaray, genç oyuncunun bonservisini aldı.

ALTAY’IN AÇIKLAMASI

“16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk…

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur.”