Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altay Altınordu play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda

Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek olan play-off finali İstanbul'da oynanacak. Altay ile Altınordu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Güncellenme: 15:36, 23/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Altay Altınordu play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda

Altay ile Altınordu arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de oynanacağı açıklandı.

ALTAY 18 YIL, ALTINORDU 51 YILDIR SÜPER LİG'E HASRET

Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig'e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig'de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak.

İlginizi ÇekebilirAltınordu play-off finalinde! Süper Lig'e son bilet: Altay-AltınorduAltınordu play-off finalinde! Süper Lig'e son bilet: Altay-Altınordu

 

İlginizi ÇekebilirAltay, İstanbulspor'u yenip Süper Lig için finale yükseldiAltay, İstanbulspor'u yenip Süper Lig için finale yükseldi
Adana Atatürk Çarşamba istanbul Olimpiyat Süper Lig TFF
Yayınlanma Tarihi:15:35,