Altay Altınordu play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda

Altay ile Altınordu arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de oynanacağı açıklandı.

ALTAY 18 YIL, ALTINORDU 51 YILDIR SÜPER LİG'E HASRET

Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig'e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig'de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak.

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