Altay, Antalyaspor’u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, hazırlık maçında Antalyaspor'u 88'inci dakikada Paixao'nun golüyle mağlup etti.

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Altay ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. Altay 88’inci dakikada Paixao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor, Erzurum kampının 8’inci ve son hazırlık maçını 6 Ağustos Cuma günü BB Erzurumspor ile oynayacak. Aynı gün Altay ise Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.