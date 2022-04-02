Altay ateşe düştü! Antalyaspor seriyi devam ettirdi
Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Altay, rakibine yenilerek düşme hattından kurtulma umutlarına darbe yedi. Antalyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında düşme hattında yer alan Altay, son haftaların formda ekibi Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Altay’ı 2-1 mağlup eden Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, İzmir ekibi ligde kalma yolunda yara aldı.
Antalyaspor’un gollerini Luiz Adriano ve Haji Wright atarken, Altay’ın tek golü penaltıdan Ahmed Yasser Rayan’dan geldi.
Antalyaspor bu galibiyetle puanını 44’e yükseltirken, Altay 29 puanda kaldı.