Altay Bayındır Alanya’da devleşti! 4 kurtarış, 1 asist…

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Alanyaspor deplasmanına adeta damga vurdu. İlk yarı kalesine gelen 4 şutu çıkaran Altay Süper Lig'de bu sezon asist yapan ilk kaleci oldu.

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Fenerbahçe’nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olduğu maçın ilk yarısında Altay Bayındır fırtınası esti… Maç 0-0 devam ederken Alanyaspor’un yakaladığı müthiş fırsatlarda kalesini gole kapatan Altay Bayındır kalesine gelen 3 şutu da çıkardı ve takımını ayakta tuttu.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe, Diego Rossi’nin savunma arkasına sarkıp aşırttığı şutta golü bularak 1-0 öne geçti. Altay Bayındır, kendi yarı sahasından rakip savunma arkasına sarkan Diego Rossi’yle topu buluşturarak golün asistini yapan isim oldu.

KİM’İN TERS VURUŞUNU DA ÇIKARDI

Milli kaleci böylelikle hem kariyerindeki ilk asistini yaptı hem de bu sezon Süper Lig’de asist yapan ilk kaleci oldu.

Golü attıran Altay sevincini yedek kulübesine giderek teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları ile kutladı. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala beraberlik için yüklenen Alanyaspor’un Efkan ile ceza sahası içine gönderdiği ara pasta ters bir vuruş yapan Kim, topu kendi ağlarına doğru gönderiyordu.

Müthiş bir refleksle topu parmaklarının ucuyla çelen ve müthiş bir kurtarışa daha imza atan Altay Bayındır sarı lacivertlileri bir kez daha ipten aldı. İlk yarıda kalesine gelen 4 şutu çıkarmayı başaran Altay 1 de asist yaptı.