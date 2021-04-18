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Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ameliyat oldu.

Güncellenme: 11:48, 18/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe’de antrenmanda el bileğinde kırık oluşan genç kaleci Altay Bayındır ameliyat oldu. Altay Bayındır’ın yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz.”

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ameliyat Fenerbahçe Futbol
Yayınlanma Tarihi:11:45,