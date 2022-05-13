Altay Bayındır Fenerbahçe formasıyla ‘dalya’ diyecek!
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, sarı lacivertli formayla 'dalya' demeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe’de Altay Bayındır, henüz 24 yaşında ama kulübün efsanelerinden olma yolunda hızla ilerliyor.
Sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren milli file bekçisi, pazar günkü Fatih Karagümrük maçında dalya diyecek. Altay; Volkan Demirel ve 9 yıl kaleyi koruyan Rüştü Reçber gibi 21 yaşındayken sarı-lacivertli kaleyi devralmıştı.
Kulüp tarihinin en fazla forma giyen kalecisi olan Volkan Demirel, Kanarya'daki ilk 3 sezonunda sadece 28 maçta görev yapmıştı.