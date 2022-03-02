Altay Bayındır, Fenerbahçe’yi ayakta tutuyor

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, son 3 maçta kalesine gelen 18 isabetli şuttan 16’sında gole izin vermedi, kurtarış yüzdesini 89’a çıkardı. Sarı-lacivertliler bu performansla 9 puan aldı.

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Sezonun istikrarsız takımlarından Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi Altay Bayındır. Sarı-lacivertliler, genç file bekçisi sakatlıktan döndükten sonra kazanmaya başladı. Altay Bayındır; Giresunspor (2-1) ve Hatayspor (2-0) maçının ardından Kasımpaşa (2-1) karşısındaki kurtarışlarıyla art arda alınan 3 galibiyete damgasını vurdu. Bu 3 maçta kalesine gelen 18 isabetli şuttan 16'sında gole izin vermeyen; sakatlık öncesi yüzde 66 olan kurtarış yüzdesini 89'a çıkaran genç kaptan, Kasımpaşa sınavını 7 kurtarışla tamamladı.

KOŞAN KAZANIR

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de koşu mesafeleri arttı. Son 3 maçta art arda rekorlar kırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular Giresunspor maçında 120.1, Hatayspor maçında 118, Kasımpaşa maçında ise 125.15 km mesafe kat etti ve bu, rekor olarak kayıtlara geçti.