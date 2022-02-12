Altay Bayındır: ‘Futbolda kötü mücadele edemezsin!’

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sakatlığının ardından aylar sonra Giresunspor maçıyla takıma döndü. Deplasmandaki 2-1'lik galibiyetin ardından konuşan Altay Bayındır, "Benim için zorlu bir süreçti" dedi.

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Giresunspor’u deplasmanda 2-1 yenerek aylar sonra dış sahada galibiyet elde eden Fenerbahçe’de Altay Bayındır maçın en iyileri arasındaydı. Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrıl olan Altay Bayındır, Giresunspor maçıyla birlikte formasuna kavuştu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Altay Bayındır, Giresunspor ve gelecek haftalarla ilgili önemli ifadeler kullandı. Fenerbahçe formasının ağırığının bilincinde olduklarını söyleyen Altay Bayındır, “Kazanabilirsin, kaybedebilirsin ve berabere kalabilirsin. Ama kötü mücadele edemezsin” ifadelerini kullandı. İşte Altay Bayındır’ın maç sonu açıklamaları:

“Çok şükür uzun bir sakatlık sürecinden sonra kaldığım yerden devam etmeye geldim. Benim için zorlu bir süreçti. Her profesyonel bir oyuncu gibi kısa sürede döndüğümü düşünüyorum. Takımımla birlikte iyi olduğum maçta galip gelmek mutluluk verici.”

“İÇERİDE DE KONUŞUYORUZ”

“Formanın ağırlığının bilincindeyiz. İçeride de konuşuyoruz. Neler yapmamız gerekiyor, bizi izleyen taraftarlara ne şekilde bir futbol oyunu sergilememiz gerekiyor. Hocamız da elinden geleni yapıyor. Sahadaki mücadelemizi arttırarak gideceğiz, inşallah öyle de olur.”

“KÖTÜ MÜCADELE EDEMEZSİN”

“Bugünkü maçla ilgili kazanmak için geldik. Bizim için son derece önemli bir maçtı. Bize bir nefes aldırdı. Bu kazanma duygusuyla devam etmemiz gerekiyor. Futbol üç yönlü bir oyun. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin ve berabere kalabilirsin. Ama kötü mücadele edemezsin.”

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