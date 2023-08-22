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Altay Bayındır İngiliz devine gidiyor

Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı barışmayan Altay Bayındır'ın, İngiliz devi Manchester United'a transfer olmak üzere olduğu öğrenildi.

Yayınlanma: 19:03 - 22 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Altay Bayındır İngiliz devine gidiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ı transfer etmeye hazırlanıyor. The Athletic’te yer alan habere göre İngiliz devi, milli kaleciyi Atina’da sağlık kontrollerinden geçiriyor.

Manchester United’ın, Altay Bayındır’ın sırtındaki problemi netleştirmek istediği, 25 yaşındaki kalecinin sağlık kontrollerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi. Haberde, Manchester United’ın, kontrollerden geçmesinin ardından Altay Bayındır’ı 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmaya planladığı yer aldı.

Sezon başında kadrosuna Andre Onana’yı katan Manchester United, Altay Bayındır’ı yedek kaleci olarak düşünüyor. Altay Bayındır’ın transfer edilmesi durumunda ise altyapıdan yetişen Dean Henderson’ın takımdan ayrılması bekleniyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün başlarken milli kaleci, idmanda yer almadı.

Altay Bayındır’ın menajeriyle birlikte transfer görüşmelerini sürdürmek üzere yurt dışına çıktığı öğrenildi. Milli file bekçisi transferindeki son detayları halletmesinin ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılacak.

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