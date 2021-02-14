Altay Bayındır yine ipten aldı! ‘Bu kaçıncı maç, hakkın ödenmez’

Ligin 24. haftasında oynanan derbide Galatasaray’a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Mame Thiam’ın 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, müsabakanın 53. dakikasında Enner Valencia ile ikinci golü buldu: 0-2. Fatih Karagümrük, 67. dakikada Fabio Borini ile fileleri havalandırarak farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Süper Lig’de 7. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

4 ÖNEMLİ POZİSYON

Mücadelenin ikinci yarısında Karagümrük karşısında oldukça zorlanan sarı lacivertlilerde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri kaleci Altay Bayındır oldu. Genç kaleci 1’i ilk yarıda olmak üzere 4 kritik pozisyonda gole izin vermedi ve galibiyetin mimarı oldu.

Yaptığı kritik kurtarışlarla deplasmanda Fenerbahçe’yi deyim yerindeyse ipten alan Bayındır için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. İşte Altay Bayındır için Karagümrük maçı sonrası yapılan o paylaşımlar…

İlk K.gümrük maçını kurtardığı penaltı ile alan Altay bugün de müthiş oyunu ile maçı kazandı. Maçı izlerken rahmetli annemle babamın tartışmasını seyrederken yaşadığım duyguları yaşadım. — Abdülkerim Durmaz (@AbdulkerimDrmz_) February 13, 2021

14 şubatı boşverin de bugün Altay Bayındırın şık kurtarıșlarını mı konușsak #Fenerbahce — K ü ʙ ʀ ᴀ (@yldzz_kubraa) February 13, 2021

Yine Altay Bayındır’ın bizi ipten aldığı bir maçtı.. Eline sağlık. İyi ki bizimlesin Altay Bayındır.. pic.twitter.com/ViJB9yB7lY — Fenerbahçe Tweetleri (@FbTweetIeri) February 13, 2021

Altay varsa geçit yok! pic.twitter.com/lLF2aUBPve — ᴏɢᴜᴢ ᴅᴇ sᴏᴜᴢᴀ (@oguzdesouza10) February 13, 2021

Altay Bayındır.. Bizi ipten aldığın kaçıncı maç vallahi billahi hakkın ödenmez sen en iyisisin kardeşim. — SALÇA :d (@salcareyiz) February 13, 2021