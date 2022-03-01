Altay Bayındır’dan Ukrayna paylaşımı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim…

Kasımpaşa maçlarında kurtarışlarıyla Fenerbahçe'nin galibiyet serisine devam etmesini sağlayan Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından paylaşımını maçtan bir gün sonra yaptı ve sevinç fotoğrafı yerine Ukrayna'daki çocuklara dikkat çekti!

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Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Süper Süper Lig’in 27. haftasında 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Kurtarışlarıyla maça damga vuran Altay, galibiyet sevinci paylaşmak yerine Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’daki acıyı paylaştı.

Altay Bayındır’ın paylaşımı şu şekilde:

“Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat #nowar”

Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya.Bir kurtarış anı belki.Ama hayata tutunmaya;bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor.Parkta oynaması;top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan,ailesiyle yollara düşen çocuklar.Evlatlarımıza miras hayat #nowar pic.twitter.com/W3aTRZu1JV — Altay Bayındır (@AltayBayindir_1) March 1, 2022

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