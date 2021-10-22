Altay Bayındır’ın yokluğunda kale Berk Özer’e emanet! Fenerbahçe’de değişim…

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sarı lacivertli formayla ilk kez Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Son haftalarda performansı düşen ve Trabzonspor maçında sonra 1 maç men cezası alan Altay Bayındır'ın yerine, hafta sonu eldivenler Berke Özer'de olacak...

Alican ÖZCAN

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Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından bordo mavili taraftarlarla yaşadığı tartışma nedeniyle 1 maç men cezası alan Altay Bayındır, hafta sonu oynanacak Süper Lig maçında eldivenleri Berke Özer’e emanet edecek. 2018 yılında Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer edilen ve sarı lacivertli taraftarların büyük beklentisi olan 21 yaşındaki Berke Özer, ilk kez bir Süper Lig maçında görev alacak.

ALTAY BAYINDIR’IN KÖTÜ PERFORMANSI

Son 9 maçta kalesinde 15 gol gören ve Trabzonspor karşılaşmasında Anastasios Bakasetas’ın frikik golünde büyük hatası bulunan Altay Bayındır’ın performansı hayal kırıklığı yaratıyordu. Süper Lig’de 4. haftada oynanan Sivasspor maçından beri kalesini gole kapatamayan Altay Bayındır, ligde 6 maçta 9 gol, Avrupa’da ise 3 maçta 6 gol yedi. Karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla öne çıkan ancak, duran toplardaki zaafiyetine çare bulamayan Altay Bayındır’ın kötü performansı son haftalarda eleştiri konusu oluyordu.

SİVAS MAÇINDA DA BÜYÜK HATA

Bakasetas’ın frikik golünde barajı hatalı kurduran ve gelen topu tutamayarak gole sebebiyet veren Altay Bayındır, 4. haftadaki 1-1 biten Sivasspor maçındaki hatasıyla da maça damga vurmuştu. Milli kaleci kendisine atılan pası kontrol etmekte zorlanınca topu kapan Pedro Henrique’yi düşürerek penaltıya sebebiyet vermiş ve Sivasspor’un beraberlik golünü atmasına neden olmuştu.

BERKE ÖZER SESLERİ

Bazı taraftarlar Berke Özer’e şans verilmesi yönünde yorumlar yaparken, 21 yaşındaki file bekçisi Alanyaspor maçında ilk kez kaleye geçecek. Altay Bayındır’ın cezası nedeniyle kaleye geçme fırsatı yakalayan Berke Özer’in nasıl bir performans sergileyeceği ve kaleyi bundan sonraki maçlarda da devralıp alamayacağı merakla bekleniyor. 2019’dan beri Belçika’nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Berke Özer, sezon başında Fenerbahçe’nin A takım kadrosunda kendisine yer bulmuş ancak hazırlık maçları haricinde oynama şansı elde edememişti. Altınordu altyapısında yetişen ve geleceğin yıldız kalecileri arasında gösterilen Berke Özer, 2,5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer edilmişti. Genç kalecinin sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi ise sezon sonu bitecek.

VOLKAN DEMİREL: BERKE’DE KENDİMİ GÖRÜYORUM

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Berke Özer’in sarı lacivertli kulübe transfer olduğu dönemde genç kaleci için şu sözleri sarf etmişti: “Berke de kendimi görüyorum. İnşallah o da benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe’ye hizmet eder. Ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum.”

Altay Bayındır’ın son 9 maç performansı

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

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