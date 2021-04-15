Altay bir avantajı daha tepti

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ankaraspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından konuk takım 23 puanla 17. sırada yer alırken, konuk takım 54 puanla 4. sırada haftayı tamamladı.

Samsunspor’un 2 puan kaybettiği haftada berabere kalan Altay, gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor ile Giresunspor maçı öncesi de avantaj kaybetti.

İzmir temsilcisi gelecek hafta sahasında Adanaspor’u konuk edecek. Yenilmesi ve Menemenspor’un da puan kazanması halinde lige veda edecek Ankaraspor ise Ümraniyespor’a konuk olacak.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Çağdaş Altay, Uygar Bebek, Murat Şener

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Mudimu, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Mete Çelik dk. 37), Barış Zeren, Blagojevic, Erdem Çetinkaya, Samed Ali Kaya (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 81), Olatunbasun (Bodul dk. 90), Pedersen

Yedekler: Berk Balaban, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Burak Tarlabölen, Levent Gülen

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sulungöz, Murat Akça (İbrahim Öztürk dk. 69), Mehmet Erdem Uğurlu, Thiam (Mossoro dk. 69), Scuk (Zeki Yıldırım dk. 61), İlhan Depe (Deniz Kadah dk. 61), Regattin (Ziya Alkurt dk. 79), Erhan Çelenk, Paixao

Yedekler: Eren Karataş, Poko, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Cebrail Karayel,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 9), Pedersen (dk. 50) (Ankaraspor), Scuk (dk. 26), Deniz Kadah (dk. 80) (Altay)

Sarı Kartlar: Murat Akça (Altay), Olatunbasun, Ali Ülgen (Ankaraspor)