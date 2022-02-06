Altay derbide Göztepe’yi devirdi! 16 maç sonra kazandı: 0-2

Süper Lig'de 16 maçtır kazanamayan Altay, 24. hafta mücadelesinde karşılaştığı ezeli rakibi Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve ligde kalma umutlarını tazeledi. Ligde son olarak Eylül ayınad kazanan Altay, aylar sonra 3 puan elde ederken, Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 24. hafta karşılaşmasındaki Göztepe-Altay maçı İzmir derbisine sahne oldu.

Ligdeki son 8 maçını kaybeden ve 16 maçtır galibiyet elde edemeyen Altay, 42. dakikada Deniz Kadah’ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan konuk ekip Altay, 49’da Thaciano ile skoru 2-0’a getirdi. Altay’ın kaleyi bulan iki şutu da golle sonuçlanırken, birçok fırsattan eli boş dönen Göztepe rakibine karşılık veremedi ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan Göztepe’nin, Altay mağlubiyetiyle 4 maçlık galibiyet serisi son buldu. Bu sonuçla 27 puanda kalan Göztepe 15. sırada kaldı. Haftalar sonra kazanan ve ligde kalma umutlarını tazeleyen Altay ise 21 puana yükseldi ve 19. sırada yer aldı.

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