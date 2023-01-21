Altay evinde Pendikspor’a farklı mağlup
Sahasında Pendikspor'u konuk eden Altay, rakibine farklı mağlup olarak Spor Toto 1. Lig'de üst üste dördüncü yenilgisini aldı.
Spor Toto 1’inci Lig’in 21’inci hafta mücadelesinde Altay, evinde ilk yarısı 1-1 biten maçta Pendikspor’a ikinci yarıda yediği gollerle 4-1 mağlup oldu.
Üst üste 4’üncü yenilgisini alan İzmir ekibi 18 puanda kalırken, Pendikspor 34 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korudu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 16′ Konuk ekipten Kappel, sağdan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Ozan topu kornere çeldi.
- GOL! 25′ Pendikspor golü buldu. Sağdan Kappel’in ortasında arka direkte Thuram kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.
- 38′ Ev sahibi ekipten Salih soldan kesti, Paixao’nun kafayla indirdiği topa Eren yakın mesafeden vurdu, kaleci Burak mutlak golü önledi.
- 45+3′ Ahmed ceza sahasında topa elle müdahale etti. VAR incelemesi sonrası Hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı kararı verdi.
- GOL! 45+8′ Penaltı vuruşunu kullanan Paixao, kaleciyi ters köşeye yatırarak ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.
- GOL! 62′ Pendikspor yeniden öne geçti. Altaylı İbrahim’in geri pasında kaleci Ozan’a Thuram baskı yaptı. İki futbolcunun ayaklarında sıkışan top ceza sahasının sağındaki Kappel’in önüne düştü. Kappel, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
- GOL! 69′ Konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına giren Regattin yerden kesti, Ahmed bekletmeden bir vuruşla kaleci Ozan’ı avladı: 1-3.
- 72′ İbrahim’in pasında bomboş pozisyonda topla buluşan Tolga, meşin yuvarlağı kaleci Burak’a nişanladı.
- GOL! 90+2′ Kappel’in pasıyla ceza sahasına giren Thuram, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-4.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Akıllı, Onur Gülter
ALTAY: Ozan, Salih (Dk. 73 Mehmet), İbrahim, Björkander, Efe, Özgür (Dk. 73 Deniz), Ceyhun, Tolga, Naderi (Dk. 88 Yusuf), Eren (Dk. 90+2 Enes Yetkin), Paixao
PENDİKSPOR: Burak, Erdem, Berkay, Mesut, Hasan Hatipoğlu, Ferhat (Dk. 73 Erhan), Hasan Kılıç (Dk. 78 Tarık), Ahmed, Regattin (Dk. 90+4 Aosman), Kappel, Thuram (Dk. 90+4 Oğulcan)
GOLLER: Dk. 25 ve Dk. 90+2 Thuram, Dk. 62 Kappel, Dk. 69 Ahmed (Pendikspor), Dk. 45+8 (Pen) Paixao (Altay)
SARI KARTLAR: Özgür, Zeki (Altay), Thuram, Oğulcan (Pendikspor)