Altay-Galatasaray (Canlı Yayın)

Süper Lig 34. haftasında Altay sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Kümede kalma umutlarını sürdürmek isteyen Altay, puan tablosunda yukarılara tırmanmak isteyen Galatasaray ile karşılaşıyor. Altay-Galatasaray maçının canlı yayın anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’de 4 haftadır galibiyete hasret olan Altay, bir kazanıp bir kaybeden Galatasaray’ı ağırlıyor. İzmir’de oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Saat 20.30’da başlayacak zorlu maç öncesi 12. sırada bulunan Galatasaray 44 puana sahip, 17. sıradaki Altay ise 30 puanı bulunuyor.