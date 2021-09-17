Altay-Göztepe maçında uzatmada gelen üç puan! Süper Lig’de 18 yıl sonra İzmir derbisi
Altay ile Göztepe, 19 yıl sonra Süper Lig'de İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında gelen gol galibiyeti getirdi. İzmir derbisinde iki penaltı çalınırken, bu penaltılardan biri kaçtı, diğeri ise gol oldu.
Süper Lig’in 5. haftasında Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 18 yıl sonra oynanan İzmir derbisi, ismine yakışır bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarıyı geride kapatan Altay, uzatmada bulduğu golle Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Altay, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Altay, 21. dakikada Thaciano’nun kullandığı penaltıyı kaçırması sonrası öne geçme şansını kaçırdı. Göztepe, 26. dakikada Soner Aydoğdu’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. İlk yarı 1-0 Göztepe’nin üstünlüğü ile sona ererken, Altay ikinci yarıda galibiyete uzandı. 71. dakikada Kappel ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Marco Paixao’nun golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.
Altay’ın uzatmada bulduğu gol sonrası bir taraftar sahaya girdi. Sahaya giren taraftar, polis tarafından dışarı çıkarıldı.
Bu galibiyetle Altay puanını 9’a yükseltirken, Göztepe 5 puanda kaldı.
Süper Lig’de 18 yıl sonra İzmir derbisi
İzmir’in iki köklü kulübü Altay ile Göztepe, Süper Lig’de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Süper Lig’de en son 8 Şubat 2003 yılında İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan derbide Altay, Göztepe’yi 2-0 mağlup etmişti. İki İzmir ekibi o sezon küme düşme acısı yaşayıp daha sonraki yıllarda alt liglere sürüklenmelerine rağmen son yıllarda yaşadıkları çıkışla tekrar Süper Lig’de buluşmayı başardı.
Altay ve Göztepe arasındaki son derbi ise 18 Şubat 2015’te 2’nci Lig’de oynanmış ve 2-2’lik skorla sona ermişti. Son derbide forma giyen Göztepeli Halil Akbunar, takım kaptanı olarak bugün oynanan müsabakada da ilk 11’de yer aldı. İki takım bu karşılaşma öncesine kadar liglerde 56 kez karşılaşırken, siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar 13 galibiyet aldı. Bu derbilerde 21 kez eşitlik bozulmadı.
İki takım da iki eksikle sahaya çıktı
Altay’da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ile Mısırlı forvet Ahmed Rayan kadroda yer almadı. Göztepe’de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda Pinares’in yokluğunda Thaciano görev alırken, kesik yiyen İbrahim’in yerine Zeki ilk 11’de sahaya çıktı. İlk kez şans bulan Zeki, kaptan olarak sahada yer aldı. Göztepe’de ise Murat’ın yokluğunda Kerim oynarken, Jahovic’in yerine Tijanic 11’de şans buldu.
Daha önce Göztepe forması giyen iki Altaylı futbolcudan Poko eski takımına karşı ilk 11’de görev alırken, Deniz Kadah yedek soyundu. Altay altyapısından yetişen Göztepeli Atakan Çankaya da yedek kulübesinde yerini aldı.
Taraftarlardan yoğun ilgi
Altay-Göztepe derbisine Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlılar kendilerine ayrılan kontenjanı doldururken, pandemi kuralları gereği Göztepe taraftarları stadyuma alınmadı. Altay taraftarları ezeli rakiplerinin aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın önemli anları
- 8′ Ceza sahasının sol çaprazından Cherif Ndiaye’nin şutunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.
- 11′ Sağ kanatta topu alan Cebrail Karayel’in şutunda top az farkla auta çıktı.
- 17′ Sağ kanattan Leandro Kapel’in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
- PENALTI KAÇTI! 21′ Obinna’nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay’da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı.
- GOL! 26′ Thiam’ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar’ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1
- 59′ Altay gole yaklaştı. Soldan Rodriguez’in ortasında Bamba kafayı vurdu, kaleci İrfan Can topu son anda kornere tokatladı.
- 62′ Ani gelişen Göztepe atağında sağdan Halil yerden kesti, müsait pozisyondaki Ndiaye kötü vurdu.
- GOL! 71′ Altay skora denge getirdi. Sağdan Cebrail’in ortasında Kappel altı pasın önünde topa ayak koydu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.
- 74′ Poko sağdan kesti, Paixao’nun kafa şutunda top yandan auta çıktı.
- 80′ Sağdan Kappel’in ortasında topla bulaşan Paixao’nun vuruşunda Burekovic son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
- 85′ Ceza sahası dışından Soner’in vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lis kornere tokatladı.
- 87′ Kahraman’ın hatalı pasında orta sahada topu kapan Kappel hızla rakip ceza sahasına girip ortaya çıkardı, Erhan’dan önce Arslanagic araya girerek mutlak golü önledi.
- GOL! 90+3′ Altay öne geçti. Soldan Naderi’nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Paixao, sırtı dönük pozisyonda top havadayken aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1. Bu golün ardından sahaya giren Altaylı bir taraftar polisler tarafından oyun alanından dışarı çıkarıldı.