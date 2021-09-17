Altay-Göztepe maçında uzatmada gelen üç puan! Süper Lig’de 18 yıl sonra İzmir derbisi

Altay ile Göztepe, 19 yıl sonra Süper Lig'de İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında gelen gol galibiyeti getirdi. İzmir derbisinde iki penaltı çalınırken, bu penaltılardan biri kaçtı, diğeri ise gol oldu.

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Süper Lig’in 5. haftasında Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 18 yıl sonra oynanan İzmir derbisi, ismine yakışır bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarıyı geride kapatan Altay, uzatmada bulduğu golle Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Altay, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Altay, 21. dakikada Thaciano’nun kullandığı penaltıyı kaçırması sonrası öne geçme şansını kaçırdı. Göztepe, 26. dakikada Soner Aydoğdu’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. İlk yarı 1-0 Göztepe’nin üstünlüğü ile sona ererken, Altay ikinci yarıda galibiyete uzandı. 71. dakikada Kappel ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Marco Paixao’nun golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Altay’ın uzatmada bulduğu gol sonrası bir taraftar sahaya girdi. Sahaya giren taraftar, polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Bu galibiyetle Altay puanını 9’a yükseltirken, Göztepe 5 puanda kaldı.

Süper Lig’de 18 yıl sonra İzmir derbisi

İzmir’in iki köklü kulübü Altay ile Göztepe, Süper Lig’de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Süper Lig’de en son 8 Şubat 2003 yılında İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan derbide Altay, Göztepe’yi 2-0 mağlup etmişti. İki İzmir ekibi o sezon küme düşme acısı yaşayıp daha sonraki yıllarda alt liglere sürüklenmelerine rağmen son yıllarda yaşadıkları çıkışla tekrar Süper Lig’de buluşmayı başardı.

Altay ve Göztepe arasındaki son derbi ise 18 Şubat 2015’te 2’nci Lig’de oynanmış ve 2-2’lik skorla sona ermişti. Son derbide forma giyen Göztepeli Halil Akbunar, takım kaptanı olarak bugün oynanan müsabakada da ilk 11’de yer aldı. İki takım bu karşılaşma öncesine kadar liglerde 56 kez karşılaşırken, siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar 13 galibiyet aldı. Bu derbilerde 21 kez eşitlik bozulmadı.

İki takım da iki eksikle sahaya çıktı

Altay’da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ile Mısırlı forvet Ahmed Rayan kadroda yer almadı. Göztepe’de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda Pinares’in yokluğunda Thaciano görev alırken, kesik yiyen İbrahim’in yerine Zeki ilk 11’de sahaya çıktı. İlk kez şans bulan Zeki, kaptan olarak sahada yer aldı. Göztepe’de ise Murat’ın yokluğunda Kerim oynarken, Jahovic’in yerine Tijanic 11’de şans buldu.

Daha önce Göztepe forması giyen iki Altaylı futbolcudan Poko eski takımına karşı ilk 11’de görev alırken, Deniz Kadah yedek soyundu. Altay altyapısından yetişen Göztepeli Atakan Çankaya da yedek kulübesinde yerini aldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Altay-Göztepe derbisine Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlılar kendilerine ayrılan kontenjanı doldururken, pandemi kuralları gereği Göztepe taraftarları stadyuma alınmadı. Altay taraftarları ezeli rakiplerinin aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın önemli anları