Altay hayata tutundu, Yeni Malatyaspor’u ateşe attı: 1-0

Süper Lig 29. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Altay, penaltıdan bulduğu golle galip 1-0 kazandı ve kümede kalma hattından kurtulma yolunda çok önemli bir zafere imza attı. Yeni Malatyaspor'un ligde kalma umutları ise mucizelere kaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de haftalarca kazanamadıktan sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışan Altay, ligin dibindeki Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ederek hayata tutundu.

Maçın 42. dakikasında penaltı atışını kaçıran Altay forveti Marco Paixao, çizgi ihlali nedeniyle penaltı tekrarlanınca bu kez hata yapmadı ve 44. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir temsilcisi mücadeleyi kazandı ve puanını 29 yaparak 17. sıraya yükseldi. Son sıradaki Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

Altay, bir sonraki maçında Sivasspor’a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.