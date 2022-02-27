Altay, İzmir’de 5 ay sonra güldü! Gaziantep FK’yı devirdiler: 3-2

Ligde kalma savaşı veren Altay, altın değerinde 3 puanı kaptı. Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden İzmir ekibi, Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 4. maçından 7. puanını çıkarmayı bildi. Öte yandan Altay, iç sahada 5 ay sonra galibiyetle tanıştı.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Altay ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazanarak iç sahada 24 Eylül’den sonra ilk kez 3 puanla tanıştı.

Serkan Özbalta’nın görev gelmesiyle kabuk değiştiren Altay, 10. dakikada Thaciano ile 1-0 öne geçti. Gaziantep FK 18’de penaltıdan Maxim ile durumu eşitledi: 1-1. 22. dakikada ise Gaziantep FK’dan Doğan Erdoğan’ın kendi kalesine attığı golle Altay bir kez daha öne geçti. Gaziantep FK’nın cevabı yine gecikmedi ve 4 dakika sonra yine Maxim sahneye çıkarak ilk yarının skoru 2-2 olarak belirledi.

Altay’a iç sahada 5 ay sonra galibiyeti getiren golü ise 51. dakikada Poko attı. Geride kalan dakikalarda iki takımda pozisyonlara girse de skor değişmedi.

Bu sonucun ardından Altay 25 puanla 18. sıraya yükselirken, Gaziantep FK da 36 puanla 11. sırada kaldı. Ligin 28. haftasında Altay, Karagümrük ile deplasmanda; Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.