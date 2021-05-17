Altay kazandı, İstanbulspor umutları rövanşa bıraktı: 3-2

Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren TFF 1. Lig takımlarından Altay ve İstanbulspor, Play-Off Yarı Final ilk maçında kozlarını paylaştı.

Maçın henüz 2. dakikasında Leandro Kappel’in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Altay, 10. dakikada Onur Ergün’ün penaltıdan attığı gole engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Yüksek tempoda ve karşılıklı gollerle başlayan maçın 14. dakikasında bu kez Altay penaltı kazandı ve Marco Paixao attığı golle İzmir ekibini 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.



Dakikalar 43’ü gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Paixao, Altay’ın soyunma odasına 3-1’lik skorla girmesini sağladı. İkinci yarısı uzun süre sessiz geçen maçın 84. dakikasında yine penaltı kazanan İstanbulspor’da Onur Ergün bir kez daha topun başına geçti ve maçın skorunu 3-2 olarak tayin eden golü kaydetti.

Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı Altay, bu galibiyetle finale yükselme adına avantajlı bir skor elde ederken, İstanbulspor ise son dakikalarda attığı golle rövanş maçına daha umutlu çıkmayı sağladı. İki ekip 22 Mayıs’ta rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Stat : Bornova Aziz Kocaoğlu

: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler : Arka Kardeşler, Saygın Önel, Hakan Yemişken

: Arka Kardeşler, Saygın Önel, Hakan Yemişken Altay : Cihan Topaloğlu, Tolga Ünü, İbrahim Öztürk (Berkay Sülüngöz dk. 75), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Cebrail Karayel dk. 68 ), Scuk, Poko, Regattin (Mossoro dk. 76), Kappel (Eren Erdoğan dk. 87), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 68), Paixao

: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünü, İbrahim Öztürk (Berkay Sülüngöz dk. 75), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Cebrail Karayel dk. 68 ), Scuk, Poko, Regattin (Mossoro dk. 76), Kappel (Eren Erdoğan dk. 87), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 68), Paixao Yedekler: Eren Karataş, Ozan Özenç, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım

Eren Karataş, Ozan Özenç, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım Teknik Direktör : Mustafa Denizli

: Mustafa Denizli İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil (Eslem Öztürk dk. 63 (Egehan Gök dk. 72), Ali Yaşar, Onur Ergün, Atchom, Levent Ayçiçek (Ethemi dk. 90+2), Abazaj, Uygar Mert Zeybek (İbrahim Yılmaz dk. 71), Mirkan Aydın (Berkay Görmez dk. 90+2)

Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil (Eslem Öztürk dk. 63 (Egehan Gök dk. 72), Ali Yaşar, Onur Ergün, Atchom, Levent Ayçiçek (Ethemi dk. 90+2), Abazaj, Uygar Mert Zeybek (İbrahim Yılmaz dk. 71), Mirkan Aydın (Berkay Görmez dk. 90+2) Yedekler: Ljubic, Ali Dere, Koray Kılınç, Mehmet Uslu, Rroca

Ljubic, Ali Dere, Koray Kılınç, Mehmet Uslu, Rroca Teknik Direktör: Saffet Akbaş

Saffet Akbaş Goller: Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen. ve 84 pen.) (İstanbulspor)

Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen. ve 84 pen.) (İstanbulspor) Sarı Kartlar: Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (İstanbulspor)

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