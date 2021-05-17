Altay kazandı, İstanbulspor umutları rövanşa bıraktı: 3-2

Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren TFF 1. Lig takımlarından Altay ve İstanbulspor, Play-Off Yarı Final ilk maçında kozlarını paylaştı.
Maçın henüz 2. dakikasında Leandro Kappel’in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Altay, 10. dakikada Onur Ergün’ün penaltıdan attığı gole engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Yüksek tempoda ve karşılıklı gollerle başlayan maçın 14. dakikasında bu kez Altay penaltı kazandı ve Marco Paixao attığı golle İzmir ekibini 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.
Dakikalar 43’ü gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Paixao, Altay’ın soyunma odasına 3-1’lik skorla girmesini sağladı. İkinci yarısı uzun süre sessiz geçen maçın 84. dakikasında yine penaltı kazanan İstanbulspor’da Onur Ergün bir kez daha topun başına geçti ve maçın skorunu 3-2 olarak tayin eden golü kaydetti.
Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı Altay, bu galibiyetle finale yükselme adına avantajlı bir skor elde ederken, İstanbulspor ise son dakikalarda attığı golle rövanş maçına daha umutlu çıkmayı sağladı. İki ekip 22 Mayıs’ta rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
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- Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
- Hakemler: Arka Kardeşler, Saygın Önel, Hakan Yemişken
- Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünü, İbrahim Öztürk (Berkay Sülüngöz dk. 75), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Cebrail Karayel dk. 68 ), Scuk, Poko, Regattin (Mossoro dk. 76), Kappel (Eren Erdoğan dk. 87), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 68), Paixao
- Yedekler: Eren Karataş, Ozan Özenç, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım
- Teknik Direktör: Mustafa Denizli
- İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil (Eslem Öztürk dk. 63 (Egehan Gök dk. 72), Ali Yaşar, Onur Ergün, Atchom, Levent Ayçiçek (Ethemi dk. 90+2), Abazaj, Uygar Mert Zeybek (İbrahim Yılmaz dk. 71), Mirkan Aydın (Berkay Görmez dk. 90+2)
- Yedekler: Ljubic, Ali Dere, Koray Kılınç, Mehmet Uslu, Rroca
- Teknik Direktör: Saffet Akbaş
- Goller: Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen. ve 84 pen.) (İstanbulspor)
- Sarı Kartlar: Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (İstanbulspor)
- Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
- 2. dakikada gelişen Altay atağında Regattin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel'in sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
- 6. dakikada İstanbulsporlu Levent'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Altay ceza sahasında Murat'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası oyunu devam ettiren Hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararı verdi.
- 10. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Onur Ergün, topu ağlara gönderdi. 1-1
- 12. dakikada İstanbulspor ceza sahasın yaşanan pozisyonda İstanbusporlu Mehmet Yeşil'in ceza sahasında Regattin'e yaptığı faul sonrası Hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
- 14. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paixao, topu filelere gönderdi. 2-1
- 43. dakikada sağ taraftan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün ortasında arka direkte dokunan Paixao, farkı 2'ye çıkardı. 3-1
- Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
- 50. dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem'in yerden vuruşunda Wellington'un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti.
- 71. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Erhan'ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı.
- 82. dakikada Altaylı Murat, ceza sahasında İbrahim'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıya neden oldu.
- 84. dakikada İstanbulspor adına penaltı vuruşunu kullanan Onur, topu ağlara yolladı. 3-2
- 85. dakikada Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı.