Altay Kulübü’nde seçim sonrası bıçaklı saldırı
Altay'ın seçimli olağanüstü genel kurulu sonrasında bir grup taraftar, görevi bırakan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kuzenini bıçakla yaraladı.
Altay Spor Kulübünün eski üyelerinden Çağdaş Özuş’un arabasına bineceği sırada önünü kesen bir grup taraftar, 32 yaşındaki Özuş’u bacağından bıçakladı. Güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale ederek taraftar grubunu dağıttı.
Özuş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek Tepecik Araştırma Hastanesi’nde tedavi adına alındı.
Öte yandan olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.