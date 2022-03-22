Altay Kulübü’nden Serkan Özbalta açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Altay, Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın istifasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altay Kulübü, Sivasspor maçından sonra istifa ettiğini duyuran Serkan Özbalta’yı ikna etme çabalarının sonuçsuz kaldığını açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan duyuruda, “Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi” denildi. Takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı konusuna da değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile görüşüldü. Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi.

Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır.”