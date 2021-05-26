Altay kupayı kaldırdı! Başkan duygulandı, Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı, Paixao tarihe geçti

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Altay, kupasını aldı. Altay takım kaptanı İbrahim Öztürk kupayı arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldırdı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra futbolcuların omuzlarında tribünleri selamlarken, deneyimli teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa Denizli, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluk sevincine ortak oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı hoparlöründen çalınan Altay Marşı eşliğinde siyah-beyazlılar şampiyonluk şarkıları söyledi.

MUSTAFA DENİZLİ: MAÇA BEN 4 TANE SERUM, 3 TANE İĞNEYLE ÇIKTIM

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, şunları söyledi:

“Altay'da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli. Tüm gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen bütün herkese geldiğim günden beri hep bugünü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim. Çok zor şartlarda hazırlandığım maç oldu. Maça ben 4 tane serum, 3 tane iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Ona rağmen ayakta kalmaya çalıştık ve kaldık. Rakibimiz bizim gibi aynı amaç için mücadele ettiler. Neticede iki tane aynı şehrin ekibi. Yıllar sonra teknik adam olarak onlarla finalde karşılamak ayrıca heyecan verici. Gerçekten çok farklı bir çalışma. Bu çalışma böyle şekilde sonlanırsa ömrüme ömür katar. Aksi takdirde ömrümden yer hissi vardı. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık oldu yere geldi. Yıllar önce bugün geldiği yerde bıraktığım zaman döndüm yine aynı yerdi. Bundan daha büyük mutluluk herhalde olmaz.”

PAIXAO TARİHE GEÇTİ

Siyah-beyazlılara 89’uncu dakikada attığı golle galibiyeti getiren Portekizli gol kralı Marco Paixao, tribündeki taraftarlara üçlü çektirdi. Üç kez üst üste gol kralı olarak tarihe geçen Paixao, sezonu 25 golle tamamladı. Yıldız futbolcu ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atarak gol kralı olmuştu.

Altay, 1. Lig Play-Off’larındaki şanssızlığını da kırdı. Daha önce 5 kez Play-Off oynayıp Süper Lig’e çıkamayan siyah-beyazlılar, ilk defa finallerde hedefe ulaştı.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU DUYGULANDI

Altay’ın 31 yaşındaki başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maçtan sonra sahada sesi titreyerek yaptığı açıklamada, “38 yıl sonra hocamız buraya geldi. İlk kez teknik direktör olarak görev aldı. Burada şampiyon olmak ve taraftarımızla olmak beni çok duygulandırdı. Mustafa Denizli hocamız buranın bir parçası, yaşayan efsanelerinden bir tanesi. ‘Gelir görevimi yaparım’ dedi. Kendisine minnettarız. Geldi ve Altay’ı şampiyon yaptı” diye konuştu.