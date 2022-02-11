Altay Rizespor maçında galip yok
Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Altay ile Rizespor yenişemedi. Kritik karşılaşmada üç top direkten döndü.
Süper Lig’in 25. haftasında Altay, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Düşme hattında yer alan iki takımın kritik mücadelesi başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada Altay’ın iki, Rizespor’un ise bir topunda direkler gole izin vermedi. Rizespor’un maçın son dakikalarında kaydettiği gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Bu beraberlikle Altay puanını 22’ye yükseltirken, 19. sırada kaldı. Puanını 23 yapan Rizespor ise 18. sırada yer aldı.
Süper Lig’in 26. haftasında Altay deplasmanda Beşiktaş ile, Rizespor ise sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 10′ Boldrin ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor'da, kale önünde yükselerek topa kafa vuruşu yapan Pohjanpalo'nun şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
- 14′ sol kanattan yüklenen Altay'da, Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, sağ çaprazda bulunan Kappel'i gördü. Kappel, rakibinin baskısına rağmen topu soluna çekerek şutunu attı ancak top iki direği birleştiği noktaya çaparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
- 17′ Orta alandan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pojhanpalo, yerden kaleye vurdu. Kaleci Lis yere uzanarak topun sahibi oldu.
- 55′ Orta alandan gelişen Altay atağında, Zeki'nin pasıyla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Kappel, topu arka direğe havalandırdı. Topa gelişine bir ayak içi vuruş yapan Kazımcan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamından savunma topu uzaklaştırdı.
- 63′ Altay ceza alanı içinde gerçekleşen pozisyona Gedson, Deniz Kadah ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek pozisyonu inceledi ancak pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.
- 71′ Sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Özgür'ün ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Kappel'in şutunda kaleci Tarık topu güçlükle kurtardı.
- 74′ Altay savunmasından seken topu takip ederek savunma arkasına sarkan Yusuf, topu sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
- 86′ Sol kanattan yüklenen Çaykur Rizespor'da, Yusuf'un ortasında Boyd'un kafayla indirdiği yere topla savunma arkasına sarkan Pojhanpalo, vole vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.