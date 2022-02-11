Altay Rizespor maçında galip yok

Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Altay ile Rizespor yenişemedi. Kritik karşılaşmada üç top direkten döndü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 25. haftasında Altay, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Düşme hattında yer alan iki takımın kritik mücadelesi başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada Altay’ın iki, Rizespor’un ise bir topunda direkler gole izin vermedi. Rizespor’un maçın son dakikalarında kaydettiği gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu beraberlikle Altay puanını 22’ye yükseltirken, 19. sırada kaldı. Puanını 23 yapan Rizespor ise 18. sırada yer aldı.

Süper Lig’in 26. haftasında Altay deplasmanda Beşiktaş ile, Rizespor ise sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI