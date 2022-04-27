Altay sahipsiz kaldı! Seçim var, aday yok!

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Altay, zor günler geçiriyor. Kümede kalma umudu neredeyse tükenen ve ağır borç yükü altında ezilen 108 yıllık tarihi geçmişi olan Altay, başkanlık seçimi öncesi sahipsiz kaldı...

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Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma ihtimali mucizelere bağlı olan, tarihi borç yükü ve transfer yasağı da bulunan Altay’da yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa tek aday olması beklenen İbrahim Akman adaylıktan vazgeçti.

6 yıldır kulübü yöneten Özgür Ekmekçioğlu’nun istifa edip başkanlık görevini bırakmasının ardından liste hazırlığı yapan İbrahim Akman ile ilk olarak kulübün tesislerinde bir araya geldiklerini belirten Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, “Bu toplantıda Sayın Akman ekibiyle birlikte bir hazırlık içerisinde olduğunu ve Sayın Ekmekçioğlu’ndan alacakları konusunda fedakarlık beklediğini Yüksek Divan Kurulu’muza bildirdi” dedi.

Dün siyah-beyazlı camianın önemli ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman’ı, Prof. Dr. Ahmet Çoker’in de katılımıyla bir araya getirdiklerini belirten Murat Bora Dülger, “Benim de yer aldığım bu toplantıda Özgür Ekmekçioğlu, Sayın Özgener’in de isteğini geri çevirmeyerek 92 milyon TL’yi bulan alacağının 30 milyon TL’sini İbrahim Akman’ın aday olması durumunda bağışlayacağını ve kalan bölümüne ise temlik koymayacağını açıkladı. Akman, çok pozitif geçen bu toplantıdan ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağını söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde ise aday olma fikrinden vazgeçtiğini Yüksek Divan Kurulu’muza iletti” diye konuştu.

SEÇİM SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK

Altay’ın seçimli olağanüstü genel kurulu yarın İzmir Atatürk Stadı’ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Konferans Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak. Siyah-beyazlı kulübün başında 6 yılda 3 şampiyonluk yaşayan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin görevi bırakacağı kongrede mevcut yönetimin ibrası oylanacak. Genel kurulda başkan adayı çıkmaması halinde geçici bir yönetim ya da kongre divanı yetki alıp yeniden genel kurul tarihi belirleyecek. Kongrede kulübün toplam borcunun 350-400 milyon TL aralığında açıklanması bekleniyor.

OYUNCU SATIŞI KARARI İPTAL

Deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında küme düşme ihtimali bulunan Altay’da görevi sona erecek yönetim oyuncu satışı yapmama kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim kaleci Mateusz Lis ve sol bek Kazımcan Karataş’a gelen transfer tekliflerini beklemeye aldı. Lis için başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük devreye girerken, genç Kazımcan Karataş için de Fransız Lille ve Adana Demirspor teklifle geldi. İzmir temsilcisi yaklaşık 4.5 milyon Euro’yu bulan teklifleri kulübün genel kurul sürecinde olması nedeniyle askıya aldı.

“OYUNCU SATMAK ETİK DEĞİL”

Başkanlık görevini geçici olarak devralan Levent Doğanoğlu’nun, “Görevi bırakmaya hazırlanan bir yönetim kurulu olarak oyuncu satmak etik değil. Kararı ve rakamları yeni yönetim kurulu belirlemelidir. Bu nedenle kongre sonrası görüşmeler devam etsin” dediği öğrenildi.

Altay’da göreve gelecek yeni yönetimin bu iki transferden kasasına yaklaşık 75 milyon TL koyması bekleniyor. Kulüpten alınan bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelecek 9 milyon TL reklam payı ve forma ile sponsorluk ücretiyle ağır borç yükü olup 1’inci Lig’e yaklaşan kulübün yeni sezon öncesi tahmini gelirinin 100 milyon TL’ye ulaşacağı belirtildi.

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