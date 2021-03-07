Altay, Tuzlaspor’a patladı… Kırmızı kart her şeyi değiştirdi

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında, bir üst lig hedefiyle mücadele eden iki takımın mücadelesinde Altay, konuk ettiği Tuzlaspor’u 5-0 mağlup etti. Altay’ın gollerini 45+1’inci dakikada penaltıdan Paixao, 49’uncu dakikada Kappel, 66’ncı dakikada Murat, 90’ıncı dakikada Deniz, 90+2’nci dakikada ise Ziya kaydetti.

Tuzlaspor’da Yasin, 45+1’inci dakikada neden olduğu penaltı pozisyonunda direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı karta kadar başa baş geçen oyunda ikinci yarı Altay farka koştu.

Bu sonuçla 2’de 2 yapıp iç sahadaki kötü gidişe son veren Altay 44 puana ulaşarak ilk 2 iddiasını sürdürürken, Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

ALTAY: Cihan, Tolga (Dk. 82 Cebrail), Berkay, Murat, Mehmet Erdem, Scuk, Thiam (Dk. 71 Mossoro), Kappel (Dk. 59 Ziya), Regattin (Dk. 82 Deniz), Erhan (Dk. 71 İlhan), Paixao

TUZLASPOR: Haydar (Dk. 62 Metin), Samet, İsmail, Rotman, Anıl (Dk. 59 Ahmet), Muhammed, Cajic, Pucko (Dk. 59 Onur), Gökcan, Yasin, Thuram (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu)

GOLLER: Dk. 45+1 (Pen) Paixao, Dk. 49 Kappel, Dk. 66 Murat, Dk. 90 Deniz, 90+2 Ziya (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Yasin (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Tolga, Scuk (Altay) – Anıl, Rotman (Tuzlaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI