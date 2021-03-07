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Altay, Tuzlaspor’a patladı… Kırmızı kart her şeyi değiştirdi

Sahasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini farklı yenerek ilk iki iddiasını sürdürdü. Tuzlaspor'da Yasin'in gördüğü kırmızı kart sonrası Altay, ikinci yarıda farka koştu.

Güncellenme: 21:22, 07/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Altay, Tuzlaspor’a patladı… Kırmızı kart her şeyi değiştirdi

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında, bir üst lig hedefiyle mücadele eden iki takımın mücadelesinde Altay, konuk ettiği Tuzlaspor’u 5-0 mağlup etti. Altay’ın gollerini 45+1’inci dakikada penaltıdan Paixao, 49’uncu dakikada Kappel, 66’ncı dakikada Murat, 90’ıncı dakikada Deniz, 90+2’nci dakikada ise Ziya kaydetti.

Tuzlaspor’da Yasin, 45+1’inci dakikada neden olduğu penaltı pozisyonunda direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı karta kadar başa baş geçen oyunda ikinci yarı Altay farka koştu.

Bu sonuçla 2’de 2 yapıp iç sahadaki kötü gidişe son veren Altay 44 puana ulaşarak ilk 2 iddiasını sürdürürken, Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

ALTAY: Cihan, Tolga (Dk. 82 Cebrail), Berkay, Murat, Mehmet Erdem, Scuk, Thiam (Dk. 71 Mossoro), Kappel (Dk. 59 Ziya), Regattin (Dk. 82 Deniz), Erhan (Dk. 71 İlhan), Paixao

TUZLASPOR: Haydar (Dk. 62 Metin), Samet, İsmail, Rotman, Anıl (Dk. 59 Ahmet), Muhammed, Cajic, Pucko (Dk. 59 Onur), Gökcan, Yasin, Thuram (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu)

GOLLER: Dk. 45+1 (Pen) Paixao, Dk. 49 Kappel, Dk. 66 Murat, Dk. 90 Deniz, 90+2 Ziya (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Yasin (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Tolga, Scuk (Altay) – Anıl, Rotman (Tuzlaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 6′ Konuk ekip etkili geldi. Soldan Pucko’nun ortasında arka direkte müsait pozisyonda Thuram kafayı vurdu, yerden seken top az farkla üstten dışarı gitti.
  • 19′ Altaylı Kappel sağdan kesti, ceza sahasında Regattin’in kafa şutunda kaleci Haydar topa iki hamlede sahip oldu.
  • 30′ Pucko’nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
  • 34′ Ev sahibi ekipten Erhan soldan çalımlarla ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Haydar topu kornere çeldi.
  • GOL! 45+1′ Yasin’le ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Paixao yerde kaldı, hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verip, Yasin’e direkt kırmızı kart gösterdi. Paixao penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi: 1-0.
  • GOL! 49′ Sol çaprazdan Erhan’ın şutunda kaleci Haydar’ın çeldiği topu altıpasta Kappel filelere yolladı: 2-0.
  • GOL! 66′ Altay iyice rahatladı. Sağdan Regattin’in ortasında arka direkte topla buluşan Murat kalabalık savunmanın arasından yerden bir vuruşla farkı 3’e çıkardı: 3-0.
  • GOL! 90′ Soldan Mossoro’nun ortasında arka direkte Deniz kafayla topu ağlara gönderdi: 4-0.
  • GOL! 90+2′ Tuzlaspor ceza sahasında oluşan karambolde Ziya maçın skorunu belirledi: 5-0.
Aziz Kocaoğlu Berkay Mehmet Erdem