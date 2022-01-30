Altay’a bir darbe daha
Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay'a bir darbe de eski oyuncusu Andreas Tatos'tan geldi.
Altay’la yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvuran Andreas Tatos’u haklı gören mahkeme, siyah-beyazlı kulübün oyuncuya 340 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.
Yunan medyasına yansıyan habere göre Altay’ın aynı zamanda mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kaldığı vurgulandı.
Andreas Tatos, Altay formasını 2019-20 yılları arasında 1.5 sezon giymişti.