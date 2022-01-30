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Altay’a bir darbe daha

Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay'a bir darbe de eski oyuncusu Andreas Tatos'tan geldi.

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Altay’a bir darbe daha

Altay’la yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvuran Andreas Tatos’u haklı gören mahkeme, siyah-beyazlı kulübün oyuncuya 340 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.

Yunan medyasına yansıyan habere göre Altay’ın aynı zamanda mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kaldığı vurgulandı.

Andreas Tatos, Altay formasını 2019-20 yılları arasında 1.5 sezon giymişti.

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